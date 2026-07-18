BOLZANO. Prosegue l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Vipiteno, impegnati nella prevenzione dei reati e nella tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio ambientale dell’Alta Val d’Isarco.

Nel corso di due distinti interventi nei comuni di Fortezza e Campo di Trens, i militari hanno denunciato tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, di occupazione abusiva di edifici e di violazioni della normativa edilizia e paesaggistica.

A Fortezza, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in un immobile inutilizzato vicino alla stazione ferroviaria, dopo la segnalazione del personale di una ditta incaricata dei lavori di messa in sicurezza della struttura.

All’interno dell’edificio sono stati trovati due cittadini marocchini senza fissa dimora, che avevano occupato abusivamente alcuni locali, utilizzando anche materassi sistemati a terra. Dopo gli accertamenti e le procedure di identificazione, i due sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici e allontanati dalla struttura.

Un secondo intervento è stato effettuato a Campo di Trens, dove i Carabinieri della Stazione locale, insieme al personale della Stazione Forestale Provinciale, hanno accertato presunte irregolarità in materia di urbanistica, edilizia e tutela paesaggistica.

Le verifiche, attraverso sopralluoghi e controlli sulla documentazione amministrativa, hanno riguardato un intervento su un vecchio fienile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’edificio originario sarebbe stato demolito e sostituito con una nuova costruzione dalle caratteristiche differenti, realizzata senza le autorizzazioni necessarie in un’area sottoposta a vincoli.

Per questi motivi un residente di Campo di Trens è stato denunciato per abusivismo edilizio e abuso paesaggistico. In seguito a un’ordinanza del sindaco, la struttura è stata demolita e l’area è stata parzialmente riportata alle condizioni originarie.

L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel controllo del territorio, con particolare attenzione non solo alla sicurezza urbana, ma anche alla tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e urbanistico attraverso la collaborazione con enti locali e strutture tecniche competenti.