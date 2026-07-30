CORVARA. Una violenta colata detritica si è abbattuta nella notte tra mercoledì e giovedì sulla strada tra Corvara e La Villa, in Val Badia, invadendo la carreggiata con enormi quantità di massi, pietre e fango.

La frana si è staccata intorno all'1 di notte in seguito al maltempo. Oltre a bloccare temporaneamente la strada, ha provocato danni anche al centro di riciclaggio della zona. I bacini di raccolta e le briglie sul torrente si sono rapidamente riempiti di detriti e materiale fangoso.

Grazie all'intervento del Servizio strade e dei vigili del fuoco volontari di Corvara e Badia, la carreggiata è stata liberata e resa nuovamente percorribile nelle prime ore della mattinata.

Le operazioni di sgombero e messa in sicurezza dell'area sono tuttavia ancora in corso. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione durante il transito nel tratto interessato.