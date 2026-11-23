SAN CANDIDO. È stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un cittadino cileno di 26 anni, fermato dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento nella zona di San Candido. L'uomo, che aveva già precedenti di polizia ed era destinatario di un provvedimento di espulsione dall'Italia, è stato trasferito nella Casa circondariale di Bolzano.

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di venerdì 20 novembre, quando la polizia austriaca ha segnalato alla linea di emergenza un'auto con targa tedesca che non si era fermata all'alt, proseguendo in direzione del confine di Prato alla Drava. Una pattuglia dell'Ufficio controllo del territorio del Commissariato di pubblica sicurezza di San Candido ha intercettato poco dopo il veicolo. Nonostante l'attivazione dei segnali di emergenza, il conducente ha proseguito la fuga, dando inizio a un inseguimento conclusosi su una strada senza uscita.

I tre occupanti hanno abbandonato l'auto e sono scappati nel bosco. Gli agenti sono riusciti a raggiungerne uno e, dopo una breve colluttazione, a immobilizzarlo. Durante l'intervento un poliziotto ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Nel corso della successiva perquisizione del veicolo sono stati trovati strumenti da scasso, numerosi orologi e monete da collezione, di presunta provenienza furtiva. Gli oggetti saranno sottoposti ad accertamenti in collaborazione con la polizia austriaca, con l'obiettivo di risalire ai legittimi proprietari.