BOLZANO. È aperto presso il Centro Civico di Vicolo Gumer (foyer municipio) il nuovo Sportello di consulenza per le persone con disabilità: uno spazio di ascolto, confronto e orientamento pensato per cittadini e famiglie.

Ieri mattina la presentazione alla stampa alla presenza del sindaco Claudio Corrarati e dell'Assessore alle Politiche sociali Patrizia Brillo. Un'iniziativa che non arriva per caso: l'avvio nel mese di luglio del Disability Pride Month assume un valore simbolico preciso. Si tratta infatti di un periodo che richiama i temi dei diritti, dell'inclusione e del riconoscimento delle diversità, principi che riguardano pienamente anche le persone con disabilità e la loro piena partecipazione alla vita della comunità.

Con l'apertura dello sportello, l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bolzano, assieme alla Consulta comunale per le persone con disabilità, intende lanciare un messaggio chiaro: l'inclusione deve tradursi in azioni concrete, capaci di avvicinare le istituzioni ai cittadini e di rispondere in modo diretto ai bisogni delle persone.

Lo sportello nasce infatti non come un servizio tradizionale, ma come un punto di contatto diretto con l'amministrazione: un luogo fisico in cui ricevere informazioni, orientamento e supporto, ma anche esprimere esigenze, difficoltà e proposte.

L'obiettivo è facilitare l'accesso alle opportunità presenti sul territorio e allo stesso tempo rafforzare il dialogo con il Comune. A gestire lo sportello saranno, a titolo di volontariato, Claudio Palmulli, Presidente della Consulta per le persone con disabilità e referente del Consiglio comunale, e Ulrich Seitz, referente del Sindaco per le persone con disabilità. I due referenti offriranno orientamento su diversi ambiti: dal tempo libero alle richieste di ausili, dalle pratiche amministrative ai sostegni economici, fino all'inclusione scolastica e ai rapporti con gli uffici pubblici.

Lo sportello sarà attivo su appuntamento ogni giovedì, dalle ore 15.00 alle 17.00, presso il Centro Civico nel foyer del municipio in vicolo Gumer, 7, in uno spazio pensato per favorire l'incontro diretto con la cittadinanza. Sarà inoltre disponibile sul sito del Comune di Bolzano una pagina dedicata allo sportello, all'interno della quale saranno pubblicate tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti relativi alle attività e agli orari.