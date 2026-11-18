VALDAORA DI SOTTO. Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di mercoledì 18 novembre 2026 in un capannone del maso Obermairhof, nel centro del paese. Le fiamme hanno interessato la struttura utilizzata per l’alimentazione del bestiame.

L’allarme è scattato alle 14.43. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Valdaora di Sotto, Valdaora di Mezzo, Valdaora di Sopra, Sorafurcia e Rasun di Sotto.

Le squadre hanno domato rapidamente il rogo. Secondo le prime informazioni, l’intervento ha evitato danni ingenti al capannone dell’Obermairhof.

Restano da accertare le cause dell’incendio al maso di Valdaora di Sotto.

(foto vigili del fuoco)