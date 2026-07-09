BOLZANO. Paura nel primo pomeriggio di oggi all'hotel Lanerhof di Mantana, in Val Pusteria, dove è scoppiato un incendio nel locale caldaia della struttura ricettiva.

L'allarme è scattato attorno alle 14. Per precauzione l'albergo è stato evacuato e, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti.

Le fiamme sono state domate rapidamente dai vigili del fuoco, ma il rogo ha provocato una densa colonna di fumo che ha interessato parte dell'edificio.

Per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Mantana, Stegona, Brunico, San Lorenzo di Sebato ed Ehrenburg. In stato di preallarme anche il corpo di Stegona. Sul posto sono intervenuti inoltre la Croce Bianca e i Carabinieri per i rilievi e la gestione dell'emergenza.