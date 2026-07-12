SAN SIGISMONDO. Incidente nella notte tra l’11 e il 12 luglio sulla strada statale della Pusteria, dove un’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Ferito un uomo del posto, soccorso dopo l’intervento di un medico di passaggio.



L’incidente è avvenuto intorno all’1.20 a San Sigismondo, frazione del Comune di Chienes. Un automobilista del posto stava viaggiando in direzione di Brunico quando, per cause ancora da chiarire, la vettura si è ribaltata finendo oltre il guardrail.



A dare l’allarme è stato un medico d’emergenza che transitava casualmente nella zona e che si è fermato per prestare i primi soccorsi. Il sanitario ha aiutato il conducente a uscire dall’abitacolo in attesa dell’arrivo dei soccorritori.



Il ferito è stato poi affidato al personale della Croce Bianca e trasportato in ospedale con lesioni di media gravità. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di San Sigismondo e Chienes.