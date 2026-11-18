VAL DI FUNES. Un sorpasso si è concluso con uno scontro frontale tra due automobili questa mattina, mercoledì 18 novembre 2026, in Val di Funes. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 e ha richiesto l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine.

Secondo le prime informazioni diffuse dalla sezione di Chiusa della Croce Bianca, una delle vetture, durante una manovra di sorpasso, si è scontrata frontalmente con un'auto che procedeva nella direzione opposta. La dinamica esatta dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.

Nello scontro sono rimasti feriti una donna di 25 anni e un uomo di 72 anni, entrambi residenti in Val di Funes. Le loro condizioni sono state giudicate non gravi. I due sono stati soccorsi sul posto e successivamente trasportati all'ospedale di Bressanone per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca di Chiusa e della Croce Rossa di Bressanone, insieme ai vigili del fuoco volontari di San Pietro in Val di Funes e ai carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dello scontro.