SAN VIGILIO DI MAREBBE. Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 novembre, a San Vigilio di Marebbe, dove un uomo di 41 anni, residente a Brunico, è precipitato dal balcone di un fienile mentre era impegnato in lavori di risanamento. L’incidente è avvenuto attorno alle 13.30.

Secondo una prima ricostruzione, il 41enne stava lavorando alla sistemazione dell’edificio quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato dal balcone, compiendo un volo di circa tre-quattro metri.

Nella caduta ha riportato ferite medio-gravi, soprattutto alle gambe. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Brunico, dove è stato ricoverato per ricevere le cure necessarie.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dell’Ispettorato del lavoro, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare se siano state rispettate tutte le disposizioni previste in materia di sicurezza sul lavoro.