LUTAGO. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto, a Lutago, in Valle Aurina. Due automobili si sono scontrate nei pressi della caserma dei vigili del fuoco.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte complessivamente tre persone. Una di loro ha riportato ferite ed è stata affidata alle cure del personale sanitario.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Lutago, la Croce Bianca, i carabinieri e il servizio di soccorso stradale.

L’incidente ha provocato code e rallentamenti in entrambe le direzioni, mentre i soccorritori mettevano in sicurezza la carreggiata e provvedevano alla rimozione dei veicoli. L’intervento si è concluso intorno alle 16.30.