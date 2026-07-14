VAL BADIA. Il forte temporale che ha colpito nel pomeriggio la Val Badia ha provocato uno smottamento lungo la strada statale, al chilometro 12+800. Una notevole quantità di materiale si è staccata dal canalone sovrastante, ma è stata intercettata dalle opere di protezione installate nei mesi scorsi nell'ambito dei lavori d'urgenza.

I detriti sono stati prima fermati dagli "ombrelli", le strutture di consolidamento del versante, e successivamente trattenuti dalla barriera superiore di protezione. Sulla carreggiata è arrivato soltanto un leggero strato di fango, mentre il materiale più consistente è rimasto intrappolato nelle reti. Non si registrano danni a persone o veicoli.

Sul posto sono intervenuti l'impresa incaricata, la direzione lavori e i tecnici dell'ufficio geologia e prove materiali della Provincia di Bolzano per verificare le condizioni dell'area e programmare gli interventi necessari. La rete di protezione, ormai completamente colma di detriti, dovrà essere svuotata al più presto con l'impiego di un escavatore ragno.

Per consentire le operazioni in sicurezza è stata temporaneamente chiusa una corsia della statale, delimitata con barriere Jersey. La circolazione prosegue a senso unico alternato sulla corsia libera, seguendo le indicazioni del personale presente.

«Le opere di protezione hanno svolto la loro funzione, evitando che il materiale più consistente raggiungesse la strada – ha sottolineato l'assessore provinciale alla mobilità e alle infrastrutture Daniel Alfreider –. Ora è necessario intervenire rapidamente per svuotare la rete, controllare l'intero sistema di protezione e garantire la sicurezza della circolazione».



(foto: USP/Dipartimento Infrastrutture e Mobilità)