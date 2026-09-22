MARANZA.

MARANZA. Tragedia in montagna poco prima di mezzogiorno sopra l’abitato di Maranza, in val Pusteria. Un escursionista tedesco è morto dopo essere precipitato per circa cento metri in un dirupo mentre percorreva il sentiero “Höhenweg 6”, diretto al Lago Grande, il Seefeldsee. L’impatto al termine della caduta non gli ha lasciato scampo.

La vittima stava camminando insieme alla moglie quando, per cause ancora da accertare, è scivolata lungo il pendio. A ricostruire l’accaduto all’Ansa è stato Dominik Von Wenzl, responsabile del Soccorso alpino di Vandoies. Gli escursionisti presenti nella zona non avrebbero assistito direttamente all’incidente, ma sarebbero stati allarmati dal forte rumore provocato dalla caduta e avrebbero fatto scattare i soccorsi.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12. Sul posto sono intervenute le squadre di terra del Soccorso alpino di Vandoies, affiancate dall’elicottero dell’Aiut Alpin. Raggiungere il punto in cui era precipitato l’uomo ha richiesto un intervento lungo un tratto particolarmente impervio. Quando i soccorritori sono riusciti ad arrivare nel dirupo, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Le operazioni si sono quindi concentrate sul recupero della salma. La moglie dell’escursionista, sotto shock dopo aver assistito alla tragedia, è stata raggiunta dai soccorritori e trasportata in elicottero a valle. Restano ora da chiarire le circostanze esatte nelle quali l’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato per un centinaio di metri lungo il sentiero in quota.