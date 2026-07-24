VIPITENO. Proseguono anche a distanza di molti mesi dalla scomparsa le ricerche di Marco Marazzo, il 47enne di Vipiteno, bidello della scuola italiana nel capoluogo dell'Alta Val d'Isarco, che non dà più tracce di sé dallo scorso mese di marzo.

A distanza di tutti questi mesi dalla sua sparizione, il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi odv ha diffuso una ricostruzione del suo possibile aspetto attuale. È alto circa 1,70 metri, pesa 75 chilogrammi, ha occhi castani e capelli neri corti.

Al momento della scomparsa, indossava scarpe da ginnastica nere, pantaloni scuri, un maglione scuro, una camicia bianca, una giacca scura e un cappello o un berretto.

Chiunque ritenga di averlo visto è invitato a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 oppure il cellulare 388 1894493.





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