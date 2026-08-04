PHOTO
ALTO ADIGE. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso sabato a Siusi, dove trascorrerà alcuni giorni di riposo. Come già avvenuto nelle estati precedenti, il Capo dello Stato alloggerà a Villa Ausserer, base logistico-addestrativa dell'Esercito italiano, scelta per garantire tranquillità e sicurezza durante il soggiorno.
La permanenza sarà, come di consueto, all'insegna della riservatezza e del relax, pur senza interrompere del tutto l'attività istituzionale: il presidente continuerà infatti a seguire i principali dossier nazionali anche durante la pausa estiva.