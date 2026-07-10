BRESSANONE. Una vacanza al mare si è trasformata in una corsa contro il tempo per salvare una vita. Martedì scorso, poco dopo mezzogiorno, al bagno Oasi del Lido delle Nazioni, nel comune di Comacchio, una turista bolognese di 86 anni è stata colta da un malore mentre si trovava in acqua.

A salvarla è stato il tempestivo intervento del medico chirurgo Carlo Conati, brissinese di 50 anni, in vacanza con la famiglia, socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Chiusa e maggiore della riserva selezionata dell'Arma. Insieme ai sanitari del 118, ha rianimato la donna dopo circa mezz'ora di manovre. Trasportata in elisoccorso all'ospedale di Cona, l'anziana è arrivata con il cuore nuovamente in attività.

Maggiore Conati, come si sono svolti quei momenti?

"Stavo facendo il bagno quando mi sono accorto che una signora anziana era in difficoltà in acqua. Era riversa con il volto verso il basso. Due ragazzi, insieme ai bagnini, l'hanno portata a riva. Con loro c'era Laura Nesti, un'infermiera. Abbiamo capito che la situazione era grave e abbiamo iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. In situazioni come questa ogni secondo è importante".

Quanto è durato l'intervento?

"Le manovre sono andate avanti per circa mezz'ora. Nel frattempo sono arrivati l'ambulanza e l'elisoccorso. Noi abbiamo continuato a rianimarla, mentre il personale del 118 prendeva in carico la situazione. A un certo punto il cuore ha ripreso a battere e sono ricomparsi i battiti del polso. È stato un momento importante. Successivamente la paziente è stata stabilizzata e trasferita in elicottero all'ospedale".

Le era già capitato di affrontare un'emergenza simile mentre era in vacanza?

"Sì, mi era già successo. Quando ci si trova davanti a una persona che ha bisogno di aiuto si interviene. È una reazione naturale per chi svolge questo lavoro. Non stai a pensare dove ti trovi: fai quello che hai imparato a fare e collabori con le altre persone presenti fino all'arrivo dei soccorsi".

Lei è chirurgo all'ospedale di Bressanone e maggiore dei Carabinieri della riserva selezionata. Che cosa significa?

"La riserva selezionata è composta da professionisti che frequentano un percorso formativo dell'Arma e che possono essere richiamati per mettere a disposizione competenze specialistiche che i Carabinieri non hanno al loro interno. Ci sono medici, ma anche ingegneri, architetti, psicologi e altre figure professionali. Ognuno offre il proprio contributo nel settore in cui opera abitualmente, mettendo la propria professionalità al servizio dell'Arma".

Qual è il suo incarico nell'Arma dei Carabinieri?

"Collaboro con il Centro addestramento alpino dei Carabinieri di Selva di Val Gardena, dove mi occupo della formazione sanitaria dei soccorritori impegnati sulle piste da sci. Vengo richiamato durante la stagione invernale e seguo la preparazione del personale dal punto di vista sanitario. È un'attività che affianco al mio lavoro di chirurgo all'ospedale di Bressanone e che mi permette di mettere a disposizione la mia esperienza anche in un altro ambito operativo".