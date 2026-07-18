MOLINI DI TURES. Un uomo di 70 anni è rimasto ferito questa mattina, intorno alle 11, a seguito di un incidente nei boschi di Molini di Tures. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava svolgendo dei lavori forestali quando è precipitato al suolo da un'altezza di circa due metri.

L'allarme è scattato alle 10.56, mobilitando immediatamente i soccorsi per il forte sospetto di un trauma alla schiena. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto prestando le prime cure all'infortunato e supportando gli uomini del Soccorso Alpino nelle delicate operazioni di recupero all'interno dell'area boschiva.

Una volta stabilizzato e trasportato a valle, l'uomo è stato affidato all'équipe medica d'urgenza della Croce Bianca che, dopo la prima assistenza sul posto, ha provveduto al trasferimento in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.