CAMPO TURES. Richard Steger, 68 anni, era un volto molto conosciuto a Campo Tures, dove aveva lavorato per anni come autista di autobus ed era apprezzato per la sua passione per la montagna.

Sabato 25 luglio, durante un'escursione sul Monte Finestra, ha perso l'equilibrio precipitando per circa 30 metri in un canalone. Soccorso dall'elicottero d'emergenza, è morto durante il trasporto all'ospedale di Bolzano a causa delle gravissime ferite riportate.

Il sindaco Josef Nöckler, suo vicino di casa, lo ricorda come «una persona molto stimata e un grande appassionato di montagna», esprimendo il cordoglio dell'intera comunità.



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