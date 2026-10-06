BRUNICO. Controlli rafforzati dei carabinieri della Compagnia di Brunico lungo le principali strade della Val Badia e sui passi dolomitici. Nel corso dell'ultimo fine settimana le pattuglie hanno intensificato la presenza sulle arterie più frequentate con l'obiettivo di prevenire gli incidenti e contrastare le condotte pericolose alla guida.

I militari, in particolare quelli delle Stazioni di Corvara in Badia e Badia, hanno controllato complessivamente 134 veicoli, di cui 33 motocicli. Il bilancio dell'attività è di 50 contravvenzioni per violazioni del Codice della strada, con una patente ritirata e complessivamente 100 punti decurtati.

Nel corso dei servizi, il personale dell'Aliquota Radiomobile ha fermato anche il conducente di un Fiat Fiorino risultato positivo all'alcoltest. L'uomo aveva un tasso alcolemico di 1,13 grammi per litro: per lui sono scattati il ritiro immediato della patente e la denuncia.

I controlli delle Aliquote Radiomobile e Operativa hanno inoltre portato alla segnalazione amministrativa di tre giovani per uso personale di sostanze stupefacenti. Durante le verifiche sono stati rinvenuti hashish e un blister contenente quattro capsule di medicinali detenuti senza la prescrizione richiesta.