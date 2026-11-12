VARNA. I carabinieri di Rio di Pusteria hanno individuato e denunciato il conducente del furgone che la sera del 24 ottobre ha provocato un incidente sulla statale 12 a Varna ed è poi fuggito senza prestare soccorso. Si tratta di un 37enne che vive in zona.

Erano circa le 21 quando, sul rettilineo della statale del Brennero, il furgone ha urtato un’utilitaria mentre rientrava da un sorpasso azzardato. I due veicoli viaggiavano nella stessa direzione. Invece di fermarsi, l’uomo ha accelerato e si è allontanato. Il giovane al volante dell’auto è stato soccorso e portato all’ospedale di Bressanone, dove gli sono state riscontrate lesioni guaribili in otto giorni.

Sul luogo dell’impatto non c’erano elementi utili a identificare il mezzo. I militari della Compagnia di Bressanone hanno ricostruito la dinamica dell’incidente incrociando le testimonianze, le fotografie e i frammenti raccolti durante i rilievi. Analizzando le flotte aziendali e a noleggio della zona sono arrivati a una società proprietaria di furgoni e, da qui, al veicolo coinvolto.

Convocato in caserma, il 37enne è stato denunciato alla Procura di Bolzano per fuga e omissione di soccorso e per lesioni personali stradali.