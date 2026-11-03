BOLZANO. Ripristinare subito il nome ladino Plan de Corones nel nuovo logo del comprensorio sciistico Kronplatz Dolomites. È la richiesta della senatrice Michaela Biancofiore, che definisce la sua cancellazione «un pessimo segnale politico e culturale» e sostiene l’appello dell’Union Generela di Ladins dles Dolomites. Per la parlamentare, la scelta offende la storia e l’identità della comunità ladina.

Secondo Biancofiore, l’autonomia dell’Alto Adige affonda le sue radici nel plurilinguismo e il marketing turistico dovrebbe valorizzare questa peculiarità. Lingua, storia e tradizioni ladine, assieme a quelle tedesche e italiane, rappresentano una ricchezza da rendere visibile anche nella comunicazione internazionale. Rinunciare al nome di un luogo, sostiene, impoverisce il legame tra comunità e territorio.

La senatrice chiede a chi ha deciso il cambiamento di chiarirne le motivazioni e di spiegare quale vantaggio derivi dall’eliminazione della denominazione ladina. Biancofiore giudica le ragioni della scelta «squisitamente etnico-politiche» e denuncia una tendenza alla germanizzazione dell’Alto Adige. Il richiamo alle esigenze di marketing, sostiene, non basta a giustificare la rinuncia alle identità locali.

Per Biancofiore, la convivenza in Alto Adige si fonda sulla pari dignità delle comunità italiana, tedesca e ladina, un principio che deve riflettersi anche nella promozione del territorio. Da qui l’invito ad ascoltare il gruppo ladino e restituire a Plan de Corones il suo posto nel marchio: «Il rispetto di una comunità passa anche dal riconoscimento della sua toponomastica».