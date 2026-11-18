PLAN DE CORONES. Il nome ladino Plan de Corones, utilizzato anche in italiano, tornerà nel logo ufficiale del comprensorio sciistico. Dopo le polemiche delle scorse settimane per la sua rimozione, il comitato direttivo di Kronplatz Brand ha deciso all’unanimità di reinserirlo. Sulla pagina Facebook del comprensorio è già ricomparsa la doppia dicitura «Kronplatz - Plan de Corones».

Ad annunciare la decisione, al termine della riunione, è stato André Comploi, direttore della Direzione Istruzione e Cultura ladina della Provincia autonoma di Bolzano. «La denominazione ladina Plan de Corones verrà nuovamente inserita nel logo. L’agenzia finora incaricata dello sviluppo del marchio elaborerà delle proposte in tal senso», ha scritto su Facebook.

Comploi ha annunciato anche la costituzione di un gruppo di lavoro con rappresentanti della popolazione locale, del settore turistico e di Kronplatz Brand. Il gruppo accompagnerà i prossimi passi e contribuirà a «rafforzare la visibilità della lingua e della cultura ladina nella regione turistica».

Il direttore ha ringraziato i ladini «che hanno fatto sentire la propria voce» e si è congratulato con il comitato per la decisione unanime. Secondo Comploi, il caso Plan de Corones può diventare «un esempio positivo anche a livello internazionale» per il ruolo che le lingue minoritarie e la diversità culturale possono avere nel turismo sostenibile.