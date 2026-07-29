DOBBIACO. Attimi di paura nella mattinata di oggi, 29 luglio, lungo la SS51, dove una Porsche è finita sotto un'autocisterna carica di carburante, venendo trascinata per circa 30 metri.

Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sportiva si è incastrata sotto il mezzo pesante. Nonostante la violenza dell'impatto, sia il conducente della Porsche sia quello dell'autocisterna sono usciti illesi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Dobbiaco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, alle operazioni di protezione antincendio e al supporto per il recupero dei mezzi coinvolti nell'incidente.

L'intervento ha provocato notevoli rallentamenti alla circolazione lungo la statale. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. (foto vigili del fuoco di Dobbiaco)