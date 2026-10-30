RASUN-ANTERSELVA. La nuova rotatoria lungo la strada statale della Val Pusteria (SS 49) è stata aperta al traffico a due corsie. L’inaugurazione si è svolta venerdì 30 ottobre, al termine di una prima fase dei lavori avviati poco meno di un anno fa. All’apertura erano presenti l’assessore provinciale alla Mobilità e alle Infrastrutture Daniel Alfreider, il sindaco di Rasun-Anterselva Thomas Schuster e i rappresentanti delle amministrazioni e delle imprese coinvolte nel progetto.

L’intervento rappresenta un passaggio importante nel programma di riqualificazione della viabilità della zona. La nuova rotatoria è destinata a migliorare la sicurezza e la funzionalità di un nodo stradale strategico, facilitando i collegamenti tra la statale della Pusteria e la Valle di Anterselva.

«Con l’apertura odierna al traffico su due corsie abbiamo raggiunto una prima tappa fondamentale verso la realizzazione dell’intero progetto», ha sottolineato Alfreider. L’opera è stata finanziata con fondi statali legati ai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Schuster, che ha definito la rotatoria un obiettivo atteso da tempo dalla comunità. Il progetto complessivo punta a rendere più sicuri gli spostamenti e a migliorare i collegamenti delle valli laterali con i principali nodi della mobilità.

Il cantiere, tuttavia, non è ancora concluso. Sono stati realizzati la rotatoria, il nuovo accesso ad Anterselva e parti significative delle future infrastrutture stradali e ciclabili. Restano da completare alcuni collegamenti tra le nuove opere e la strada statale esistente.

Per consentire agli operai di lavorare in sicurezza, nei prossimi giorni saranno quindi necessarie regolamentazioni temporanee del traffico. L’obiettivo della Provincia è terminare gli interventi nell’area del nodo di Rasun-Anterselva entro la fine dell’anno.

Nel frattempo proseguono anche i lavori al nodo di Valdaora, dove sono in corso la realizzazione della circonvallazione sul lato monte e i preparativi per il nuovo sottopassaggio stradale sotto la SS 49. Una volta spostato il traffico sulla nuova circonvallazione, sarà possibile procedere con la fase successiva del cantiere, limitando le ripercussioni sulla circolazione.