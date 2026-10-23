RASUN-ANTERSELVA. Sarà aperta ufficialmente al traffico venerdì 30 ottobre la nuova rotatoria di Rasun-Anterselva, lungo la strada statale 49 della Val Pusteria. L’inaugurazione è prevista alle 14.30, alla presenza dell’assessore provinciale alla Mobilità e alle Infrastrutture Daniel Alfreider e del sindaco Thomas Schuster.

L’opera rappresenta un primo importante traguardo nel programma di riqualificazione degli incroci di Rasun-Anterselva e Valdaora, avviato nel novembre 2025. Gli interventi sono finalizzati a migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità lungo uno degli assi stradali principali della Val Pusteria.

Durante i Giochi Olimpici Invernali, i lavori erano stati concentrati nelle aree esterne alla rete stradale, per evitare ripercussioni sulla circolazione. Il progetto beneficia dei finanziamenti stanziati in occasione delle Olimpiadi, destinati anche al miglioramento delle infrastrutture viarie.

Con l’apertura della nuova rotatoria si compie dunque un passo concreto verso la realizzazione di un intervento atteso da tempo dai Comuni di Rasun-Anterselva e Valdaora. Per i rappresentanti dei media che parteciperanno all’inaugurazione sarà possibile parcheggiare presso il campo da calcio.