DOBBIACO. Un’escursione in montagna senza le necessarie precauzioni ha rischiato di trasformarsi in tragedia per due ragazzi tedeschi di 13 e 16 anni, recuperati nella notte tra sabato e domenica in stato di ipotermia nei pressi del Rifugio Bonner, sopra Dobbiaco, a 2.340 metri di quota.

I due minorenni si trovavano in vacanza a Dobbiaco con le rispettive famiglie. Sabato avevano deciso di salire in quota, affrontando un dislivello di oltre mille metri, con un abbigliamento non adeguato alle condizioni ambientali. L’obiettivo era trascorrere la notte in rifugio, ma una volta arrivati a destinazione hanno trovato la struttura chiusa.

Il Rifugio Bonner, infatti, aveva già terminato la stagione e risultava chiuso da oltre una settimana. I genitori, che avevano autorizzato l’escursione ritenendo i ragazzi sufficientemente esperti per affrontarla, non avevano verificato che la struttura fosse effettivamente aperta.

Senza la possibilità di trovare riparo, i due giovani sono stati costretti a trascorrere la notte all’aperto, mentre le temperature scendevano rapidamente. La situazione è peggiorata quando uno dei ragazzi ha iniziato a manifestare un grave malessere, accompagnato da episodi di vomito.

A quel punto i minorenni hanno contattato i genitori, che intorno all’una di notte hanno chiesto aiuto alla Centrale unica di emergenza. È quindi scattato l’intervento del Soccorso alpino dell’Alta Pusteria.

I soccorritori hanno raggiunto il rifugio con i mezzi a disposizione e hanno recuperato i due ragazzi, entrambi in condizioni di ipotermia. Una volta portati in salvo, sono stati affidati alle cure del personale sanitario e trasportati all’ospedale di San Candido.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza di pianificare con attenzione le escursioni in montagna, soprattutto in autunno, quando le temperature possono abbassarsi rapidamente e molti rifugi hanno già concluso la stagione di apertura. Prima di partire è fondamentale verificare la disponibilità delle strutture, valutare il percorso e il dislivello e scegliere un equipaggiamento adeguato alle condizioni meteorologiche e all’altitudine.