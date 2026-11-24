RIO PUSTERIA. La stagione sciistica è pronta a ripartire anche a Rio Pusteria. Venerdì 4 dicembre riaprirà il comprensorio Gitschberg Jochtal, con 55 chilometri di piste tra la Valle Isarco e la Val Pusteria. Gli impianti resteranno in funzione fino al 4 aprile 2027.

La principale novità dell'inverno sarà la nuova seggiovia automatica Gitsch a sei posti, dotata di sedili riscaldati e cupole protettive. L'impianto permetterà di raggiungere i 2.500 metri di quota, migliorando il comfort durante la risalita.

L'offerta non si limita allo sci alpino: sono disponibili anche quattro piste da slittino, anelli per lo sci di fondo e itinerari per le ciaspolate e le passeggiate sulla neve. Il comprensorio punta in particolare sulle famiglie, con scuole di sci e tracciati adatti a diversi livelli di esperienza.

Per gli ospiti delle strutture ricettive aderenti è inoltre previsto il Brixen Südtirol GuestPass, che consente di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici dell'Alto Adige.