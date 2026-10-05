BRUNICO. Accendere la legna dall’alto, garantire abbastanza ossigeno e non aggiungere continuamente ciocchi mentre il fuoco è già acceso. Sono alcune delle regole per riscaldare con la legna in maniera più pulita, sicura ed efficiente illustrate durante l’incontro organizzato dalla Città di Brunico con gli spazzacamini Fabian e Hannes Dorfmann.

La qualità dell’aria in Alto Adige è migliorata negli ultimi anni, ma una quota significativa delle polveri sottili proviene ancora dagli impianti di riscaldamento a legna. Lo ha ricordato Georg Pichler, direttore dell’Ufficio Aria e Rumore, in un messaggio letto dall’assessora all’Ambiente Stefanie Peintner. Soprattutto nei piccoli impianti domestici, utilizzare correttamente stufe e camini può contribuire a ridurre concretamente le emissioni.

Gli spazzacamini hanno spiegato che l’accensione dovrebbe avvenire dall’alto, così che i gas prodotti possano bruciare in maniera controllata. Fondamentale anche garantire un sufficiente apporto di ossigeno, evitando di ridurre troppo presto l’afflusso d’aria. Una combustione corretta si riconosce da poco o nessun fumo visibile, odori quasi assenti, cenere chiara e una fiamma viva. Fumo scuro, molta fuliggine e cenere scura sono invece possibili segnali di una combustione incompleta. Importanti anche la pulizia e la manutenzione periodica, mentre plastica e materiali non adatti non devono essere bruciati nella stufa.

L’iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione sulla qualità dell’aria che coinvolge Brunico, Gais, Valdaora, Perca, Falzes, Rasun-Anterselva e San Lorenzo di Sebato. I prossimi incontri sono in programma domani, martedì 6 ottobre, alle 19, a Rasun di Sopra e giovedì 22 ottobre, alle 19.30, a Perca. L’iniziativa fa parte del Mese Clima 2026 della Città di Brunico.