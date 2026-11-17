DOBBIACO. La tradizionale sfilata dei Krampus di Dobbiaco si prepara a cambiare volto. Per la prima volta, infatti, l'ingresso all'evento sarà a pagamento: il biglietto costerà 10 euro per tutti i partecipanti dai 10 anni in su. L'appuntamento è fissato per il prossimo 7 dicembre, quando centinaia di diavoli torneranno ad animare la serata.

Come comunicato sul sito di Drei Zinnen Dolomites, «a causa delle attuali disposizioni di sicurezza, il corteo non si terrà nel centro del paese, ma nell'area presso il Grand Hotel». Una scelta legata alla necessità di gestire in modo più efficace l'afflusso del pubblico e garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza.

Al calar del sole sono attesi circa 600 Krampus, provenienti da Alto Adige, Austria, Germania e Svizzera. «Tanto spaventosi quanto affascinanti», accompagneranno San Nicolò lungo il percorso della manifestazione. Un appuntamento molto atteso, che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta Italia e dall'estero.

Negli ultimi anni il pubblico aveva raggiunto numeri particolarmente elevati, con punte di circa 12 mila spettatori. Da qui la decisione degli organizzatori di introdurre un biglietto d'ingresso e un sistema di controllo degli accessi. L'obiettivo è gestire meglio i flussi di persone, evitando situazioni di sovraffollamento e garantendo maggiore sicurezza a partecipanti e visitatori.