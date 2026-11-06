SAN CANDIDO. Un nuovo cavalcaferrovia per eliminare il passaggio a livello e rendere più sicuri i collegamenti stradali e ferroviari a San Candido. È questo l'obiettivo dell'intervento concordato tra Rete ferroviaria italiana (Rfi) e Provincia autonoma di Bolzano, che hanno firmato la convenzione per la soppressione dell'attraversamento ferroviario lungo la linea Fortezza-San Candido. Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro.

L'accordo dà attuazione al Protocollo d'intesa sottoscritto nel novembre 2024 tra Rfi e Provincia, con il quale era stato avviato un programma di interventi prioritari per eliminare i passaggi a livello presenti sulle linee ferroviarie altoatesine.

Nel dettaglio, l'opera riguarda la realizzazione di una nuova intersezione stradale a livelli sfalsati tra la statale 49 della Val Pusteria e la statale 52 per Sesto. Il progetto comprende la costruzione di un cavalcaferrovia che permetterà alla viabilità stradale di superare la linea ferroviaria Fortezza-San Candido, oltre alle necessarie opere accessorie.

L'eliminazione dell'attuale attraversamento a raso consentirà di separare i flussi del traffico stradale da quelli ferroviari, evitando le interferenze legate al passaggio dei treni e alle conseguenti chiusure delle sbarre. Tra i risultati attesi figurano una maggiore fluidità della circolazione e un miglioramento delle condizioni di sicurezza per automobilisti e utenti della ferrovia.