SAN CANDIDO. Un normale controllo stradale lungo la statale 49 si è concluso con un arresto. Gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di San Candido hanno fermato un uomo di 38 anni, cittadino moldavo, risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona.

L’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri, durante i servizi ordinari di controllo del territorio. I poliziotti hanno sottoposto a verifica un veicolo commerciale in transito lungo la statale e, attraverso gli accertamenti nelle banche dati, hanno individuato un provvedimento restrittivo a carico del conducente.

L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici del Commissariato per le verifiche sull’identità. Gli accertamenti fotodattiloscopici hanno confermato che si trattava della persona ricercata, condannata a sei mesi di reclusione per tentato furto aggravato.

Una volta completate le formalità, il 38enne è stato arrestato e trasferito alla Casa circondariale di Bolzano, dove dovrà scontare la pena.