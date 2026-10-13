SAN MARTINO IN BADIA. Rafforzare l'assistenza sanitaria vicino a casa, garantire interventi tempestivi nelle emergenze e migliorare il coordinamento tra medici, distretti e ospedali. Sono queste le priorità emerse durante l'incontro tra l'assessore provinciale alla Prevenzione sanitaria e alla Salute Hubert Messner e i sindaci della Val Gardena e della Val Badia, nell'ambito della seduta straordinaria della Giunta provinciale a San Martino in Badia.

Il confronto si è concentrato sull'organizzazione dei servizi sanitari nelle due valli ladine, territori nei quali è necessario tenere conto anche delle esigenze legate ai flussi turistici e della necessità di assicurare le sostituzioni del personale medico.

«I cittadini devono poter contare sul fatto che l'assistenza medica sia rapidamente disponibile e venga offerta il più vicino possibile al loro luogo di residenza. A tal fine, stiamo potenziando e mettendo in rete i servizi esistenti», ha dichiarato Messner.

L'assistenza di emergenza è garantita 24 ore su 24, secondo quanto riferito dall'assessore. Durante il giorno e nelle prime ore del mattino e della sera sono disponibili gli elicotteri di soccorso, con le basi del Pelikan a Bressanone e di Aiut Alpin a Pontives, nel territorio di Laion. Durante la notte o in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli intervengono invece i medici d'emergenza degli ospedali di Brunico e Bressanone, insieme alle squadre dei servizi di soccorso locali.

Anche la medicina di base risulta sostanzialmente garantita. Nelle due valli operano 14 medici di medicina generale e due pediatri di libera scelta. La sfida, ha spiegato Messner, è fare in modo che i diversi servizi collaborino sempre meglio, mettendo in rete medici di famiglia, distretti sanitari, farmacie, ospedali e nuove strutture territoriali.

Un aspetto particolarmente importante riguarda la disponibilità dei medici nei periodi di maggiore affluenza turistica e la copertura delle assenze. Per questo la Provincia sta lavorando alla ricerca di nuovi medici di medicina generale. Il recente contratto integrativo provinciale punta inoltre a rendere più attrattiva la professione del medico di famiglia, soprattutto nelle aree periferiche.

Tra gli interventi in programma c'è anche il potenziamento delle Case della Comunità. Queste strutture riuniscono servizi sanitari e sociali e sono pensate per offrire risposte rapide alle esigenze meno complesse, oltre a visite specialistiche per le persone con malattie croniche.

In Alto Adige sono già operative la Casa della Comunità di Bressanone, aperta 24 ore su 24, e quella di Chiusa, attiva durante il giorno nei giorni feriali. A partire dal tardo autunno del 2026 è prevista l'apertura continuativa, 24 ore su 24, della struttura di Brunico.

Per la Val Badia si sta valutando la possibilità di ampliare il distretto sociosanitario di Piccolino e trasformarlo in una Casa della Comunità, con servizi ulteriormente distribuiti sul territorio. Un percorso analogo è previsto per la sede distrettuale di Ortisei, in Val Gardena.

Nel piano di sviluppo rientrano anche la sperimentazione della hotline sanitaria 116117, attualmente attiva a Bolzano e destinata a essere estesa all'intera provincia, e l'introduzione di ulteriori servizi di telemedicina. La Provincia intende inoltre coinvolgere maggiormente le farmacie nelle attività di prevenzione e assistenza.

L'obiettivo è costruire una rete sanitaria più integrata, capace di rispondere alle necessità quotidiane dei residenti e alle richieste che aumentano durante la stagione turistica. Per le due valli ladine, il prossimo passaggio sarà consolidare i servizi esistenti e sviluppare nuove strutture di prossimità, riducendo la necessità di rivolgersi agli ospedali per prestazioni che possono essere garantite sul territorio.