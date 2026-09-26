VAL GARDENA. Ha sbagliato strada mentre percorreva la ferrata del Sass Rigais con un gruppo di escursionisti ed è finito in un burrone. Un turista tedesco di 62 anni ha battuto la testa nella caduta, ma è riuscito a chiamare i soccorsi. Individuarlo, però, si è rivelato complicato.

Quando ha parlato con la centrale dell’Aiut Alpin, l’uomo era confuso e non riusciva a spiegare dove si trovasse. In un primo momento ha persino riferito di essere in Val Badia, mentre l’incidente era avvenuto in Val Gardena.

I soccorritori sono riusciti a contattare gli amici che stavano affrontando la ferrata con lui. I compagni, preoccupati per la sua assenza, hanno fornito la posizione esatta e permesso all’equipaggio di raggiungerlo.

Il 62enne è stato recuperato con un verricello di 25 metri e trasportato all’ospedale di Bolzano per le ferite alla testa. Le sue condizioni non sono gravi.