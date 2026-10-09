PERCA. Cinque persone ferite, una delle quali in gravi condizioni, e pesanti ripercussioni sulla circolazione. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 ottobre, intorno alle 15.30, nei pressi dell’incrocio di Nessano, a Perca.

Secondo le informazioni disponibili, due automobili si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto una persona ha riportato ferite gravi, mentre altre quattro sono rimaste ferite in maniera lieve. Tutti e cinque i coinvolti sono stati soccorsi e successivamente trasferiti all’ospedale di Brunico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Perca, il personale sanitario, gli operatori della Croce Bianca, la polizia stradale e gli addetti alla manutenzione della strada.

L’incidente ha avuto conseguenze anche sulla viabilità. La strada è stata completamente chiusa al traffico, con la formazione di lunghe code in entrambe le direzioni e notevoli disagi per gli automobilisti.