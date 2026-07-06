SAN LORENZO DI SEBATO. Sei persone sono rimaste ferite, cinque delle quali minorenni, in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio, a San Lorenzo di Sebato.

Lo scontro si è verificato all'altezza dell'incrocio vicino alla strada per Santo Stefano, dove, per cause in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate frontalmente.

A bordo dei due veicoli viaggiavano complessivamente otto persone. Due occupanti sono rimasti illesi, mentre gli altri sei hanno riportato ferite giudicate lievi e sono stati trasportati all'ospedale di Brunico per gli accertamenti e le cure del caso. In seguito all'incidente la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di San Lorenzo di Sebato, tre ambulanze della Croce Bianca di Brunico, gli agenti della Polizia stradale e il personale del Servizio manutenzione stradale. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dello scontro. (foto vigili del fuoco volontari di San Lorenzo di Sebato)