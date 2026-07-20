BOLZANO. Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13.30 di oggi, lunedì 20 luglio 2026, a San Martino in val Casies. Lo scontro si è verificato lungo la strada provinciale.

Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto due occupanti hanno riportato ferite di una certa entità e sono stati soccorsi dal personale del Soccorso Alpino Alto Adige - Croce Bianca, che li ha trasportati all'ospedale di San Candido.

Sui due veicoli viaggiavano complessivamente quattro persone, tutte turisti provenienti da altre regioni d'Italia.

A seguito dell'incidente la strada è stata completamente chiusa al traffico per circa 45 minuti, per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di San Martino, il servizio strade provinciale, la Croce Bianca e i Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dello schianto.