VAL GARDENA. Una serie di furti in un supermercato di Selva di Val Gardena si è conclusa con la denuncia di una coppia di turisti tedeschi. Si tratta di un uomo di 72 anni e di una donna di 67, entrambi denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano per furto aggravato e continuato in concorso.

L’intervento dei carabinieri della Stazione di Selva di Val Gardena è scattato nella mattinata del 20 settembre, dopo la richiesta del titolare dell’esercizio commerciale. I militari hanno individuato e fermato i due turisti subito dopo che avevano sottratto alcuni generi alimentari. Di fronte ai carabinieri, la coppia ha consegnato spontaneamente la merce, del valore di circa 40 euro.

Gli accertamenti, però, non si sono fermati a quell’episodio. Dopo aver raccolto la denuncia del commerciante, i carabinieri hanno esaminato le immagini dell’impianto di videosorveglianza del supermercato. Dalle registrazioni sarebbe emerso che la stessa coppia era già entrata in azione nei giorni precedenti, il 17 e il 19 settembre, portando via prodotti per un valore complessivo di altri 160 euro.

Gli investigatori hanno quindi esteso gli accertamenti alla struttura alberghiera di Canazei, in Trentino, dove i due soggiornavano. Durante la perquisizione della camera sono stati trovati e sequestrati generi alimentari per un valore complessivo di circa 400 euro. Una parte della merce è stata ricondotta al supermercato di Selva di Val Gardena, mentre per gli altri prodotti sono ancora in corso gli accertamenti sulla provenienza.

La refurtiva riconosciuta è stata restituita al proprietario del supermercato. I restanti beni rimangono invece sotto sequestro, in attesa di stabilirne la provenienza. I due turisti sono stati denunciati a piede libero.

I carabinieri hanno infine rivolto un appello ai commercianti, invitandoli a segnalare tempestivamente al 112 situazioni sospette, ammanchi di merce o movimenti anomali. La collaborazione con gli esercenti e l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza possono consentire di ricostruire rapidamente eventuali episodi e collegare tra loro più furti.