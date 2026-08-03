SELVA DI VAL GARDENA. Avevano rubato una bottiglia di spumante del valore di circa 200 euro e, a distanza di una settimana, sono tornati nello stesso supermercato. Una scelta che si è rivelata fatale per due cittadini georgiani di 40 e 32 anni, domiciliati in provincia di Bolzano, denunciati dai Carabinieri per furto aggravato in concorso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L'indagine è partita dalla segnalazione del titolare del supermercato di Selva di Val Gardena, che nei giorni scorsi aveva notato l'assenza di una bottiglia di vino pregiato. Dopo aver verificato che il prodotto non risultava venduto, il commerciante ha analizzato le immagini dell'impianto di videosorveglianza, individuando due uomini mentre tagliavano il dispositivo antitaccheggio con una tronchese, nascondevano la bottiglia in uno zaino e uscivano senza pagare.

Quando i due si sono ripresentati nel negozio, il titolare li ha immediatamente riconosciuti e ha cercato di fermarli. I sospetti sono però fuggiti a piedi: uno è stato raggiunto dallo stesso commerciante, mentre un collaboratore si è messo sulle tracce del complice, allertando nel frattempo il 112.

Sul posto sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri delle stazioni di Selva di Val Gardena e Ortisei, che hanno bloccato e identificato entrambi. Durante la perquisizione personale e dell'auto, i militari hanno trovato nel bagagliaio un vero e proprio kit da scasso composto da cacciaviti, martello, taglierini, tenaglie, chiavi a brugola, tronchesi e torce. Gli uomini non hanno saputo giustificare il possesso del materiale, che è stato sequestrato.

Al termine degli accertamenti, i due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Bolzano. L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine nel contrasto ai reati predatori.