SESTO. Cinque operai sanzionati perché al lavoro senza i dispositivi di protezione individuale obbligatori. È il risultato dei controlli effettuati ieri, 6 ottobre, dai carabinieri della Compagnia di San Candido nei cantieri edili del territorio comunale, nell’ambito delle verifiche programmate in Alta Pusteria.

I militari della Stazione di Sesto sono intervenuti in diversi cantieri per accertare il rispetto delle norme sulla salute e sulla tutela dei lavoratori. Durante le verifiche hanno sorpreso cinque operai intenti a svolgere le proprie mansioni senza le protezioni previste, tra cui caschi, imbracature di sicurezza ed equipaggiamento antinfortunistico.

Oltre alle sanzioni nei confronti dei singoli lavoratori, gli accertamenti hanno riguardato le ditte appaltatrici e i responsabili dei cantieri, per verificare eventuali omissioni nella vigilanza. I controlli puntano a prevenire condizioni di lavoro irregolari che potrebbero provocare incidenti e gravi conseguenze per chi opera.

Le verifiche dei carabinieri proseguiranno regolarmente su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire il rispetto della normativa e la sicurezza nei luoghi di lavoro.