BADIA. È morta in ospedale la donna di 78 anni rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 luglio, in un drammatico incidente avvenuto sulla strada forestale che collega Piz La Ila a La Villa, in Val Badia. Le lesioni riportate dopo essere stata sbalzata fuori dall'auto si sono rivelate troppo gravi e i medici dell'ospedale San Maurizio non hanno potuto salvarle la vita.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16. A bordo della vettura viaggiavano la vittima e il conducente, entrambi residenti in zona. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l'uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, che avrebbe iniziato un testa coda.

Durante la rotazione dell'auto, la donna sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo, finendo violentemente sull'asfalto mentre il veicolo era ancora in movimento. La vettura si è arrestata poco dopo e il conducente, rimasto illeso ma sotto shock, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di La Villa, l'elicottero dell'Aiut Alpin e i soccorritori della Guardia di finanza. La 78enne è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Bolzano in condizioni disperate, ma è deceduta poco dopo il ricovero.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di La Villa, dove la coppia è molto conosciuta. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare le cause della perdita di controllo del veicolo.