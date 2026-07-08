BRUNICO. Il Servizio per le dipendenze del Comprensorio sanitario di Brunico attiva in Val Badia un nuovo servizio di consulenza gratuito, anonimo e senza prenotazione dedicato a giovani, famiglie e adulti. Gli incontri si terranno presso il Servizio giovani Val Badia ogni giovedì dalle 17 alle 19 nelle date del 9 luglio, 6 agosto, 10 settembre, 15 ottobre, 12 novembre e 10 dicembre.

L'iniziativa offrirà uno spazio di ascolto e confronto sui principali temi legati alle dipendenze: alcol, nicotina, droghe, gioco d'azzardo, gaming, social media e dipendenza da acquisti. Le consulenze saranno curate da psicologhe e da un'assistente sociale del Servizio per le dipendenze.

Anche un solo colloquio potrà offrire orientamento, sostegno e informazioni sui rischi, sui comportamenti a rischio e sulle possibilità di prevenzione. Il servizio è pensato per chi desidera chiarire dubbi, affrontare situazioni problematiche o ricevere indicazioni su eventuali percorsi di supporto.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Distretto sociale e il Servizio giovani Val Badia ed è rivolta non solo ai giovani e ai loro genitori, ma anche ad adulti, familiari, insegnanti, educatori, medici, associazioni e a chiunque abbia domande o preoccupazioni legate al tema delle dipendenze.