BADIA. Sono prossimi alla conclusione i lavori di messa in sicurezza della statale della Val Badia, in località Puntac, nel comune di Badia. L’investimento complessivo è di circa 2,8 milioni di euro. Restano alcune rifiniture, mentre il collaudo formale dell’opera è previsto per la primavera del 2027.

Il tratto attraversa un versante instabile, interessato negli ultimi anni da diverse frane. L’assessore provinciale alle infrastrutture e alla mobilità Daniel Alfreider spiega che gli interventi rientrano in un progetto complessivo finalizzato a stabilizzare la carreggiata e migliorare la sicurezza. Il terreno è formato soprattutto da materiali di frana e grossi blocchi di roccia: il substrato stabile si trova a circa 50-60 metri di profondità.

Le indagini e il monitoraggio a Puntac hanno rilevato movimenti del terreno a diverse profondità, favoriti dall’acqua nel sottosuolo e dalle forti piogge. Per consolidare il pendio sono stati costruiti grandi muri di sostegno, realizzati nuovi drenaggi e ripristinati quelli esistenti. Il piano stradale è stato inoltre rialzato di circa 70 centimetri, riportandolo alla quota originaria.

Il cantiere sulla statale della Val Badia ha compreso la messa in sicurezza delle zone franate, la chiusura delle fessure e il rinverdimento delle scarpate, per limitare l’infiltrazione dell’acqua piovana. Sono state anche posate e adeguate le reti e i servizi esistenti. Durante i lavori, le forti piogge hanno accelerato in modo imprevisto i movimenti del pendio a monte, rendendo necessari ulteriori interventi di consolidamento.