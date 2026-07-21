BOLZANO. La Giunta provinciale ha approvato la ripartizione dei fondi ambientali collegati all'impianto idroelettrico di Prati di Vizze per il triennio 2026-2028. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a circa 1,39 milioni di euro e saranno destinate a interventi per la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio della Val di Vizze.

I fondi, versati dal concessionario Alperia Greenpower Srl, serviranno a finanziare progetti di carattere ambientale con particolare attenzione alla salvaguardia dei corsi d'acqua, degli habitat naturali e del paesaggio. «Questi fondi vanno a beneficio diretto dell'ambiente e della popolazione locale. Investiamo in modo mirato in progetti sostenibili e rafforziamo il Comune», ha spiegato l'assessore provinciale all'Ambiente e all'Energia Peter Brunner.

La quota più consistente, pari a circa 844 mila euro, sarà assegnata al Comune di Val di Vizze, che potrà utilizzarla per programmare e realizzare interventi sul territorio. Alla Provincia di Bolzano spetteranno invece circa 422 mila euro per opere integrative.

Il concessionario realizzerà infine direttamente interventi per un valore di 120 mila euro, destinati alla tutela dell'ecosistema acquatico e del biotopo di Riederau, con l'obiettivo di compensare gli effetti della produzione idroelettrica e preservare nel tempo la qualità degli habitat naturali.



(foto: USP/Alperia SpA)