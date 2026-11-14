VAL GARDENA. Un libro in lingua ladina ripercorre la vita artistica di Vincenzo Maria Demetz, primo cantante lirico di origini ladine ad aver intrapreso e portato avanti una carriera di livello internazionale. Partito dalla Val Gardena, Demetz è arrivato ad esibirsi sui più prestigiosi palcoscenici europei e ha raggiunto l’Islanda, dove ha trascorso cinquant’anni dedicandosi all’insegnamento del canto. È la straordinaria parabola artistica di un talento conosciuto come "Bera Zenz da Four", protagonista di una stagione musicale che merita di essere riscoperta e rivalutata.

La Union di Ladins de Gherdëina ha invitato alla presentazione del volume scritto in lingua ladina dalla musicista Martina Rifesser, un appuntamento in programma ieri alle 18, nella sala del Circolo Artistico - Lia Mostra d’Ert affacciato sulla piazza Sant’Antonio a Ortisei.

La pubblicazione nasce in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa di Demetz, nominato per i suoi meriti artistici cittadino onorario di Ortisei e Cavaliere della Repubblica, nato nel 1912 e morto nell’aprile 2006 appunto in Islanda, nella capitale Reykjavík. Nella prima parte della sua carriera, Vincenzo Maria Demetz si esibì in importanti teatri e sale da concerto in tutta Europa, condividendo il palcoscenico con interpreti di fama internazionale come Giulietta Simionato, Elisabeth Schwarzkopf, Boris Christoff e Carlo Bergonzi.

Una notorietà che, paradossalmente, trovò in Islanda un riconoscimento forse maggiore rispetto a quello ricevuto nella sua terra d’origine, in Islanda dove, come detto, per mezzo secolo fu apprezzato insegnante di canto.

Il volume non vuole essere una semplice biografia, ma una testimonianza della poliedricità dell’artista: accanto al canto, nella sua attività trovano spazio poesie, canzoni e commedie umoristiche, espressioni di un talento che andava oltre la lirica. Tra gli episodi ricordati, anche la partecipazione di Demetz al concerto benefico con il Requiem di Mozart per la chiesa parrocchiale di Bolzano, oggi Duomo.

La serata di ieri a Ortisei è stata arricchita dagli interventi musicali della cantante islandese Hallveig Rúnarsdóttir, della gardenese Tanja Comploj, del Quartetto Elise dalla Germania e dell’arpista Martina Rifesser.