VAL PUSTERIA. Si avvicina la conclusione dei lavori per la sistemazione dell'accesso a Rasun-Anterselva. Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre sono in programma le operazioni di asfaltatura nei punti di raccordo tra la strada statale della Val Pusteria (Ss 49) e il nuovo tratto stradale con la rotatoria recentemente realizzata.

L'intervento riguarda il rinnovo parziale della pavimentazione, con la posa di nuovi strati di collegamento e di usura e l'adeguamento delle quote della carreggiata secondo il progetto. Per rendere più resistente la struttura stradale sarà inoltre installata una rete di rinforzo in fibra di carbonio.

Durante le ore diurne, per consentire lo svolgimento dei lavori, la circolazione sulla Ss 49 sarà regolata a senso unico alternato, con la presenza di movieri. Sono quindi possibili rallentamenti nei tratti interessati dal cantiere.

La scelta delle date non è casuale: gli interventi sono stati programmati in un periodo caratterizzato da volumi di traffico relativamente contenuti, così da ridurre i disagi per gli automobilisti. A novembre, infatti, il traffico giornaliero medio risulta inferiore di circa un terzo rispetto alla media annuale.

Con queste operazioni si concluderanno i lavori sul tratto della statale della Val Pusteria interessato dalla realizzazione della nuova rotatoria e dalla sistemazione degli accessi a Rasun-Anterselva.