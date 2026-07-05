VAL PUSTERIA. Si è chiusa con un risultato importante l'ottava edizione di DolomitiXDuchenne, l'evento solidale in mountain bike promosso da Project for Life Asd a sostegno di Parent Project Aps. La manifestazione, ospitata dal 25 al 28 giugno con base a Villabassa, ha permesso di raccogliere 65 mila euro destinati alla ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne e Becker e ai servizi gratuiti per le famiglie.

All'iniziativa hanno partecipato 230 persone, tra cui 110 biker, che hanno preso parte a tre giornate di sport, escursioni accessibili e momenti di condivisione. L'obiettivo è sostenere la ricerca su una grave malattia genetica rara che colpisce i bambini fin dall'infanzia e che, ad oggi, non dispone ancora di una cura.

«DolomitiXDuchenne è un momento prezioso che ci permette di incontrare la nostra comunità allargata, composta non solo dalle famiglie, ma anche da volontari, biker e aziende che ci sostengono durante tutto l'anno», ha spiegato Cristina Picciolo, direttrice generale di Parent Project. «Sono stati giorni di confronto, benessere e solidarietà, che ci ricordano la forza e l'energia della nostra comunità».

Il programma ha portato i partecipanti lungo alcuni dei percorsi più suggestivi della Val Pusteria. La prima tappa si è conclusa in vetta al Plan de Corones, dove i ciclisti hanno incontrato i ragazzi e le famiglie dell'associazione. Il secondo giorno il gruppo ha pedalato oltre confine, in Tirolo, mentre l'ultima giornata è stata dedicata alla Val Casies, con la tradizionale parata finale fino a piazza Von Kurz, a Villabassa.

Accanto ai percorsi in mountain bike sono state organizzate anche escursioni accessibili, trekking aperti a bambini, famiglie e persone che convivono con la distrofia muscolare di Duchenne e Becker, oltre alle cene comunitarie che ogni sera hanno riunito tutti i partecipanti. Un format che, ancora una volta, ha unito sport, inclusione e solidarietà, trasformando la manifestazione in un concreto sostegno alla ricerca e alle famiglie coinvolte.