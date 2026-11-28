BRUNICO. Più autobus, collegamenti più frequenti durante tutto l'anno e una nuova linea urbana a San Candido. Con l'entrata in vigore dell'orario invernale, domenica 13 dicembre 2026, sarà potenziata l'offerta del trasporto pubblico in Val Pusteria, con importanti novità anche per le vallate laterali.

Tra gli interventi principali figura il potenziamento della linea 431 tra la stazione ferroviaria di Valdaora e il lago di Anterselva. Gli autobus circoleranno ogni mezz'ora, tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, superando le attuali limitazioni legate alle stagioni turistiche.

Analogo potenziamento interesserà la linea 446 tra Sesto, San Candido e Dobbiaco, dove sarà garantita una corsa ogni 30 minuti durante tutto l'anno, anche nei fine settimana. A San Candido sarà inoltre introdotto un nuovo Citybus, la linea 436, per migliorare i collegamenti tra la stazione ferroviaria e il centro del paese.

Novità anche in Valle Aurina, dove la frequenza delle corse ogni 15 minuti sarà estesa fino a San Pietro. Saranno modificati gli orari per migliorare la puntualità e le coincidenze ferroviarie, mentre per i mesi estivi è previsto un ulteriore potenziamento con autobus ogni dieci minuti.

Altre modifiche riguarderanno i collegamenti tra Valles, Rio Pusteria e Rodengo, con l'anticipo delle corse mattutine, e tra Fundres e Vandoies, con una corsa aggiuntiva al mattino. Previsto anche un nuovo collegamento serale da e per Vandoies. A Brunico, già da sabato 28 novembre, il Citybus 420.3 seguirà un nuovo percorso nella zona di Stegona.

«Con questi miglioramenti rendiamo il trasporto pubblico più attraente sia per la popolazione locale che per i turisti», sottolinea l'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider, evidenziando l'importanza di garantire collegamenti frequenti e affidabili anche al di fuori dell'alta stagione.