SESTO PUSTERIA. Si è ritrovata improvvisamente senza poter più accedere al proprio account WhatsApp, mentre qualcuno, utilizzando la sua identità, chiedeva soldi ad amici e familiari. Vittima della truffa informatica una donna di 69 anni, che si è rivolta ai carabinieri della stazione di Sesto Pusteria. Le indagini hanno portato alla denuncia di una cittadina cinese, ritenuta responsabile dell'accesso abusivo al profilo e del successivo tentativo di raggiro.

La presunta responsabile, dopo essersi impossessata dell'account WhatsApp della pensionata, aveva iniziato a inviare messaggi ai contatti presenti nella rubrica, fingendosi la titolare del numero e chiedendo con urgenza somme di denaro. La 69enne, impossibilitata a utilizzare il servizio di messaggistica, ha presentato denuncia, consentendo ai militari di avviare immediatamente gli accertamenti.

Grazie all'analisi dei tracciati informatici, i carabinieri della compagnia di San Candido sono riusciti a risalire all'identità della presunta autrice, denunciata a piede libero all'autorità giudiziaria. La vittima, profondamente scossa per la violazione della propria privacy e per i rischi corsi dalle persone a lei vicine, ha ringraziato i militari per la sensibilità e la tempestività dell'intervento.

Il comandante della stazione, maresciallo maggiore Gandellino Bucci, invita a proteggere gli account attivando la verifica in due passaggi e a non comunicare mai i codici di conferma ricevuti tramite SMS. «Di fronte a messaggi sospetti che sollecitano invii di denaro o dati personali, prima di eseguire qualsiasi operazione è indispensabile contattare direttamente la persona interessata tramite una normale chiamata telefonica». Fondamentale, ricordano i carabinieri, segnalare tempestivamente ogni anomalia alle forze dell'ordine.