VALLE DI CASIES. Sono iniziati oggi, giovedì 15 ottobre, i lavori per la ricostruzione del ponte lungo la strada provinciale 46 in Valle di Casies, nei pressi di Colle di Dentro. L'intervento, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, riguarda il ponte di Planca di Sopra, ormai obsoleto dal punto di vista tecnico, e il sottopasso che consente l'attraversamento della pista da sci di fondo. L'obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e adeguare l'infrastruttura alle esigenze della viabilità locale.

Il progetto prevede la demolizione delle strutture esistenti e la realizzazione di un nuovo ponte sul Rio Casies, con una luce libera di 17,30 metri. Sarà inoltre costruito un sottopasso dedicato alla pista da fondo, largo 5,70 metri e alto quattro metri. Il piano stradale verrà rialzato di circa 95 centimetri, una modifica pensata per rendere più sicuro l'attraversamento e migliorare il deflusso delle acque del torrente.

«La sicurezza è per noi, in quanto gestori della rete stradale, una priorità assoluta», ha sottolineato l'assessore provinciale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Daniel Alfreider, ricordando che la Provincia è responsabile di circa 1.700 ponti, sottoposti a controlli statici per programmare gli interventi necessari.

Anche il sindaco di Valle di Casies, Paul Schwingshackl, ha evidenziato l'importanza dell'opera per il territorio, sia per la sicurezza degli automobilisti sia per la valorizzazione della pista da sci di fondo, molto frequentata durante la stagione invernale.

Particolare attenzione è stata riservata alla gestione del traffico durante il cantiere. Tra ottobre e novembre sarà predisposta una deviazione provvisoria a due corsie, così da mantenere il collegamento stradale durante i lavori. A fine febbraio 2027 è prevista la posa di due ponti modulari affiancati, lunghi 18 metri, per consentire l'attraversamento del torrente. All'inizio di marzo, una volta conclusa la stagione sciistica, sarà completata anche la deviazione in corrispondenza della pista da fondo e il traffico verrà trasferito sul percorso provvisorio.

I lavori sono stati affidati alla società Wieser Construction GmbH di Campo Tures. La direzione dei lavori e il collaudo saranno seguiti direttamente dalla Provincia attraverso i propri ingegneri. L'investimento complessivo ammonta a 2,75 milioni di euro, di cui due milioni destinati ai lavori. La durata contrattuale dell'intervento è fissata in 390 giorni.