NAZ-SCIAVES. Superano il 50 per cento i lavori per la Variante ferroviaria della Val di Riga, il collegamento destinato a unire direttamente la linea della Val Pusteria con quella del Brennero. Il punto sull’avanzamento del cantiere è stato fatto durante un sopralluogo con l’assessore provinciale Daniel Alfreider, i tecnici di Rfi, Sta e Provincia e i rappresentanti dei Comuni interessati.

La nuova linea avrà uno sviluppo di circa 3,8 chilometri e attraverserà un’area particolarmente complessa, dove si concentrano ferrovia, autostrada A22, strada statale e fiume Isarco. «Non c’è soltanto il nuovo ponte – sottolinea Alfreider – ma quasi quattro chilometri di nuova ferrovia, con gallerie naturali, il passaggio sotto l’autostrada e lo spostamento dei binari sulla linea del Brennero».

Diversi passaggi importanti sono già stati completati. Giuseppe Romeo, della Direzione Investimenti Area Nord Est di Rfi, ha ricordato la riattivazione della ferrovia della Val Pusteria, il ripristino della statale e la deviazione di circa due chilometri della linea del Brennero. Gran parte della galleria naturale è stata inoltre già scavata.

Le prossime fasi prevedono l’arrivo della grande gru per il varo del ponte sull’Isarco e, entro novembre, il completamento della deviazione dell’autostrada. L’obiettivo dell’opera è rendere più diretti e competitivi i collegamenti ferroviari tra Val Pusteria, Bressanone e Bolzano, migliorando l’accesso al resto della rete.