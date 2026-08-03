VARNA. Un 21enne è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella serata di domenica lungo la strada che collega Spelonca a Varna. Il giovane, che viaggiava in sella a una e-bike, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano, dove è ricoverato in condizioni molto gravi.

L'allarme è scattato intorno alle 18.45. Il ragazzo stava pedalando insieme a un gruppo di ciclisti della zona quando, per cause ancora in corso di accertamento, lui e un altro uomo hanno urtato un guardrail.

Dopo l'impatto entrambi sono usciti di strada, precipitando per alcuni metri lungo il pendio sottostante. Il 21enne ha riportato le conseguenze più serie ed è stato trasferito con l'elicottero Pelikan 2 all'ospedale di Bolzano.

L'altro ciclista ha invece riportato ferite lievi ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Bressanone. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari della Croce Bianca, il Soccorso Alpino di Bressanone, i Vigili del fuoco volontari di Spelonca e i Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.